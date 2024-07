Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl einer Sitzgruppe gesucht

Jena (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20.05.2024 und dem 26.05.2024 wurde eine rustikale Sitzgruppe aus Holz, bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken, entwendet. Diese stand an der Ortsverbindungsstraße zwischen Closewitz und Krippendorf, explizit an der sogenannten "Jahn-Eiche". Die Sitzgruppe war zusätzlich mittels Erdanker gesichert, welches eine Demontage erschwerte. Zudem ist die Sitzgruppe sehr sperrig und schwer, sodass diese vermutlich nur mit einem entsprechenden Fahrzeug bzw. Anhänger abtransportiert werden konnte. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Personen geben können, die mit der Demontage der Sitzgruppe im o.g. Tatzeitraum beschäftigt waren? Auch werden Hinweise auf Fahrzeuge (Transporter, Fahrzeuge mit Anhänger), welche im o.g. Tatzeitraum dort standen, erbeten. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 150029/2024, zu melden.

