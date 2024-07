Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlagkräftige Argumente

Jena (ots)

Zur Mittagszeit entwickelte sich zwischen einem 26- und 30-Jährigen am Mittwoch ein vorerst verbaler Disput auf dem Gelände des Bahnhofes Paradies. Da beiden Protagonisten anscheinend die Argumente ausgingen, führten sie ihre Meinungsverschiedenheit in einer Schlägerei fort. Erst als ein Zeuge dazwischen ging, trennten sich beide Streithähne und entfernten sich in Richtung Rasenmühleninsel. Die alarmierten Beamten trafen beiden an, welche sich jeweils strafrechtlich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

