Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.05.2024:Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Ahlumer Straße, 13.05.24, 18:10 Uhr

Am frühen Montagabend kam es auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines VW beabsichtigte von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah dieser ein 12-jähriges Kind mit seinem Fahrrad, welches sich auf dem dortigen Fahrradweg befand. Der Junge wurde mit Knieschmerzen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell