POL-PPTR: 11. internationales Motorradsymposium

Wiesbaum (ots)

Am Samstag, dem 6. April, lud das Polizeipräsidium Trier gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern zum 11. Internationalen Motorradsymposium in Wiesbaum ein. Partner sind die Kreispolizeibehörde Euskirchen, die Police Luxemburg Nord, die Politie Limburg/Niederlande, die Police Belgien, der ADAC Mittelrhein, die DEKRA, die Tourguides Eifel, die Kreisverkehrswachten Bitburg-Prüm und Vulkaneifel, sowie die Fahrschulen Steffes aus Daun, Mörsch aus Daun und Drive now by Wadle aus Gerolstein. Zu Beginn begrüßte Polizeioberkommissar Ruben Hoffmann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Unternehmerpark HIGIS in Wiesbaum im Vulkaneifelkreis.

Die kühleren Morgenstunden verbrachten die Teilnehmenden bei Fachvorträgen eines Arztes, Spezialisten der DEKRA und des ADAC, der Polizeiseelsorge sowie der Polizei rund um das Thema Sicherheit auf dem Motorrad.

Bei bestem Motorradwetter absolvierten die Teilnehmenden am Nachmittag praktische Fahrübungen unter Anleitung von Fahrlehrern aus der Region. Das Symposium findet jährlich zum Start der Motorradsaison im Rahmen des Verkehrsunfallpräventionskonzeptes "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" statt.

