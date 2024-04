POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Trier (ots) - Am Samstagnachmittag, den 06.04.2024 gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 602 bei Trier zu einem Vorfall mit einem Falschfahrer. Das gesuchte Fahrzeug befuhr die Richtungsfahrbahn Trier in die entgegengesetzte Richtung in Fahrtrichtung Autobahndreieck Moseltal. Hierbei kam es bisher zu zwei Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, die dem Falschfahrer noch rechtzeitig ausweichen konnten. Zu einem ...

