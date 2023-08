Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Weiterer Tätlicher Angriff

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (17.08.2023) griff ein 24-Jähriger Polizeibeamte tätlich an, beleidigte und bedrohte sie mehrfach. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 22.15 Uhr fiel der 24-jährige Mann Mitarbeitern des Ordnungsdienstes auf. Da er zunächst in hilfloser Lage zu sein schien, wurde der Rettungsdienst verständigt. Wie sich beim Hinzukommen der Streife herausstellte, hatte der 24-Jährige bereits im Vorfeld einen Platzverweis erhalten. Beim Verbringen in das Dienstfahrzeug versuchte der Mann zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand. Hierbei griff er auch nach der Waffe eines Polizeibeamten. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Die Polizeibeamten nahmen den 24-Jährigen anschließend in Gewahrsam und er verbrachte die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 24-Jährigen.

