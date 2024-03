POL-PIBIN: Eine E-Scooter-Fahrt mit Folgen

Bingen (ots) - Am 22.03.2024 wurde durch einen unbekannte Täter gegen 17:00 Uhr ein in der Saarlandstraße in einem Hof geparkter Audi Q7 in Brand gesetzt. Nur durch ein schnelles Eingreifen von Zeugen konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

