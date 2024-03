POL-PIBIN: Zeugenaufruf - Verkehrsgefährdung

Bingen - Sprendlingen (ots) - Am 21.03.24 gegen 12:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen in der Genlisstraße in Sprendlingen den 25-jährigen Fahrer eines nach Bad Kreuznach zugelassenen Kleinwagens. Der Fahrer konnte hierbei keinen Führerschein vorlegen, beharrte allerdings auf eine erfolgreich abgelegte Führerscheinprüfung mit 17. Eine Abfrage im ...

mehr