Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zwei Pkws beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.02.2024 gegen 14 Uhr und Sonntag, 25.02.2024 gegen 12 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Neuer Weg" zu zwei Sachbeschädigungen an dort abgestellten Pkws. Im ersten Fall stellte der Besitzer eines SUVs einen Kratzer auf der Motorhaube sowie einen Sprung in der Frontscheibe fest, im zweiten Fall wurde der linke Außenspiegel eines Kleinwagens abgerissen oder abgetreten.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber im vierstelligen Bereich bewegen.

Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07667 / 9117-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell