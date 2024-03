Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Am 21.03.2024 gegen 10:30 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen im Bereich der Hasengasse auf einen E-Scooter aufmerksam an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 20-jährige Fahrer bestätigte in der nachfolgenden Kontrolle, keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen zu haben. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde dem Fahrer zudem auch eine Blutprobe entnommen, da sich während der Kontrollmaßnahme der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

