POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.05.2024: Einbrüche in Lagerhalle und Schule

Wolfenbüttel (ots)

Roklum, Winnigstedter Straße, 10.05.24, 14:00 Uhr - 13.05.24, 07:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in eine Lagerhalle in Roklum. Dabei konnten mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet werden. Der Schaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter 05332/946540 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Wolfenbüttel, Wilhelm-Brandes-Straße, 03.05.24, 18:00 - 13.05.24, 06:05 Uhr

Im genannten Zeitraum kam es zu einem Einbruch in eine Berufsschule in Wolfenbüttel. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in diverse Räume des Schulgebäudes ein und verwüsteten diese. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

