Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese - Täterfestnahme nach Einbruchdiebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagabend ereignete sich in Leese ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Stiftsbreite.

Die 80-jährige Geschädigte befand sich gegen 19.20 Uhr in ihrem Garten als sich drei Täter Zugang zu ihrem Haus verschafften und dort mehrere Räume und Schränke durchsuchten.

Als die 80-Jährige die Täter bemerkte, flüchteten diese mit dem Diebesgut in einem VW Golf.

Die Seniorin verständigte daraufhin die Polizei.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, konnte der Golf mit entwendeten Kennzeichen und drei männlichen Personen angetroffen und kontrolliert werden.

Bei den Tätern handelte es sich um einen 27-Jährigen aus Nienburg, einen 19-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge und einen 19-Jährigen aus Nienburg, die alle bereits polizeilich bekannt sind.

Die Seniorin erhielt das entwendete Diebesgut im Wert von ca. 500 Euro zurück.

Die Beschuldigten wurden festgenommen. Gegen sie wurde unter anderem ein Verfahren wegen bandenmäßigem Einbruchdiebstahl eingeleitet.

