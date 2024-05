Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - schwerer Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Thi) Am 1.5.2024 ereignete sich gegen 19:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Führser Mühlweg in Nienburg.

Ein 16-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem Motorrad den Führser Mühlweg in Richtung Kräher Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in einer Kurve gegen einen Baum und blieb anschließend in einem Graben liegen.

Der 16-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell