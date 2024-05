POL-NI: Hagenburg - "Tanz in den Mai Hagenburg" - polizeiliche Bilanz

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montagmorgen (29.04.2024) ereignete sich in Leese ein Tötungsdelikt zum Nachteil eines 67-Jährigen. Der 35-jährige Beschuldigte wurde noch am selben Tag widerstandslos festgenommen. Das Opfer und der Beschuldigte lebten im selben Haus am Sünkenberg in Leese. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion ...

