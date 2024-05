POL-NI: Hoya - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Liebenau (ots) - (opp) In der Nacht von Montag, den 29.04. auf Dienstag, den 30.04.2024, kam es an einem Eckhaus der Königsberger Straße, zur Berliner Straße gelegen, zu einem Einbruchsdiebstahl. Demnach gelang es unbekannten Tätern über den Balkon in die derzeit unbewohnte Erdgeschosswohnung einzudringen und daraus Elektrowerkzeuge zu entwenden. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitte um Hinweise unter der ...

