Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Angriff mit Messer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 19.07.2024 , gegen 17.10 Uhr kam es auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in der Bissierstraße in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 48-Jähriger seinen 38-jährigen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzte. Bereits eine Stunde zuvor soll es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gegeben haben. Im Anschluss der Tat flüchtete der Mann und konnte kurze Zeit später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Bereich der Stadtbahnbrücke vorläufig festgenommen werden.

Der Verletzte, bei dem es sich um einen 38-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen handelt, kam in eine Klinik und wurde dort notoperiert. Er befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Unterbringungsbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen serbischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen gehen können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (Tel.: 0761-882-2880) in Verbindung zu setzen.

