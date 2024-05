POL-NOM: Schulgebäude beschmiert

Northeim (ots) - Northeim, Schöne Aussicht, Montag, 27.05.2024, 18.00 Uhr bis Dienstag, 28.05.2024, 09.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Über ein Fenster eingestiegen. Im Zeitraum von Montag ca. 18.00 Uhr bis Dienstag ca. 09.15 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Wohnung in der Straße "Schöne Aussicht" einbrechen. Die Personen gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung. Da sich die Wohnungseigentümerin zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht vor Ort befunden ...

