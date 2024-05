Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht während Praxisbesuch

Northeim (ots)

Northeim, Häuserstraße, Dienstag, 28.05.2024, 10.40 - 11.55 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag im Zeitraum von 10.40 Uhr bis 11.55 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Häuserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Parkplatz einer Praxis befindet sich auf dem Hinterhof. Der beschädigte Pkw Renault wurde durch die Geschädigte während des Praxisbesuchs dort geparkt. Nachdem die Geschädigte zum Auto zurückgekehrt war, entdeckte sie die Lackschäden und eine Delle am Heck des Fahrzeugs.

Am Renault konnten weiße Lackspuren festgestellt werden. Somit könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Der Schaden am Renault wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell