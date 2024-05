Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 27.05.2024 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hubeweg/Rabbethgestraße, als eine 89-jährige Einbeckerin mit ihrem BMW die Rabbethgestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts befuhr, den Hubeweg überqueren wollte und hierbei bei wartungsbedingt ausgeschalteter Lichtsignalanlage den vorfahrtberechtigten PKW Skoda eines 42-jährigen Einbeckers übersah, der den Hubeweg in Richtung stadteinwärts befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden durch den starken Aufprall über die Kreuzung geschoben und stießen dann mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw Citroen eines 51-jährigen Einbeckers zusammen, der in der Rabbethgestraße in Fahrtrichtung stadtauswärts stand. Durch den Aufprall wurden ein 93-jähriger Beifahrer leicht verletzt und musste mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht werden.

Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden von mehr als 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell