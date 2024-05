Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Einbrüche mit Diebstahl und Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Einkaufsmärkte), Reitliehäuser Weg, (Flugplatz), Volpriehausen, Kesselgrund, (Feuerwehr), Verliehausen, Weserstraße, (Feuerwehr), zwischen Freitag, dem 24.05.2024, 00:00 Uhr und Sonntag, dem 26.05.2024, 10:40 Uhr.

Mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen verzeichnete die Polizei in Uslar. Im o.a. Zeitraum drangen unbekannte Täter in einen Verkaufswagen einer Bäckerei ein und entwendeten eine Kühlbox mit Lebensmitteln. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 450 Euro. Ebenfalls kam es in Uslar noch zu einem weiteren Einbruchdiebstahl mit Sachbeschädigung, bei dem sich unbekannte Täter Zugang zu einem Flugzeughangar verschafften, dort mittels Rohrzange drei Spinte öffneten und vier Knarrenkästen entwendeten. Hier entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 450 Euro. In Volpriehausen drangen sie widerrechtlich in ein Gerätehaus der FFW ein und entwendeten ca. 150 Euro Bargeld. Weiterhin brachen sie im OT Verliehausen eine Nebeneingangstür des Gerätehauses der FFW auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier brachen sie einen Stahlblechschrank auf. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell