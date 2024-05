POL-NOM: Auffahrunfall mit Krankenwagen

Northeim (ots) - Northeim, Sultmer Berg, Sonntag, 26.05.2024, 20.30 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 06.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Hoher Entwendungsschaden. Im Zeitraum von Sonntag ca. 20.30 Uhr bis Montag ca. 06.00 Uhr wurde in einen Renault eingebrochen. Das Auto war in dem Zeitraum in der Straße "Sultmer Berg" geparkt. Die unbekannte Person schlug das Fenster der Fahrertür ein und gelangte so in das Auto. Dort konnte die Person ca. 800 Euro Bargeld, ein Tablet der Marke Samsung ...

