Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Von Einbrecher geweckt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (05.12.2023) wurde ein Detmolder in seiner Wohnung in der Paulinenstraße gegen 5:15 Uhr nach eigenen Angaben von einem Geräusch geweckt. Als er sich umschaute, sah er einen Unbekannten in seiner Wohnung stehen. Er vertrieb den Einbrecher schreiend, der aus dem Wohn- und Geschäftshaus flüchtete. Später entdeckte der Detmolder, das unter anderem Kleidung und ein Tablet entwendet wurden. Der flüchtige Täter wird folgendermaßen beschrieben: sportliche Statur, geschätzt 1,75 Meter groß, bekleidet mit beiger Jacke mit Kapuze und beigen Boots. Wer weitere Hinweise zu dem Einbruch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell