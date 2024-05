Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Schulgebäude eingebrochen

Northeim (ots)

Uslar, Karl-Ilse-Straße, Freitag, 24.05.2024, 13.15 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 06.45 Uhr

USLAR (Wol) - Diebstahl aus Verwaltungsbereich.

Im Zeitraum von Freitag ca. 13.15 Uhr bis Sonntag ca. 06.45 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Schule in Uslar einbrechen. Auf bisher unbekannte Art und Weise konnten die Personen in den Verwaltungstrakt der Schule in der Karl-Ilse-Straße gelangen.

Dort brachen sie gewaltsam mehrere Türen und zwei Schränke auf. Gestohlen werden konnte Bargeld in bisher noch unbekannter Höhe.

Durch die massive Gewalteinwirkung im Gebäude entstand ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050 oder der Polizei Uslar unter 05571 - 80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell