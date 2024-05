Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung/ Zerschneiden Tornetz Sportplatz Willershausen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Am Edelhof, Sportplatz Willershausen. Zeitraum: Samstag, 25. Mai 2024, 21:15 Uhr bis Sonntag, 26.05.24, 15:50 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte den Sportplatz Willershausen auf und man machte sich an einem Tornetz zu schaffen, es wurde zerschnitten. Auch wurde auf dem Sportplatz-Areal von einem Vorzelt die Plane beschädigt. Anwohner aus Willershausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 450.- Euro und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. .

