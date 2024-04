POL-MA: BAB 659/Viernheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - PM 2

Heidelberg (ots) - Am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr gingen drei Personen in der Mittermaierstraße auf einen 29-jährigen Mann los. Nachdem die Täter den Fußgänger zunächst mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatten, traten sie mehrmals auf ihn ein. Danach nahm einer der Verdächtigen dem 29-Jährigen dessen Handy und Bargeld ab. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge bis in die ...

