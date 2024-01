Polizei Hamburg

POL-HH: 240101-1. Polizeieinsatz anlässlich Silvester 2023/2024

Hamburg (ots)

01.01.2024

Zeit: 31.12.2023, ab 18:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2023/2024 war die Polizei Hamburg mit einem starken Kräfteaufgebot im Stadtgebiet im Einsatz.

Wie in den Vorjahren konnte an den Landungsbrücken (00:00 Uhr circa 10.000 Personen) sowie rund um die Binnenalster (00:00 Uhr etwa 5.000 Personen) ein hohes Besucheraufkommen festgestellt werden.

Nachdem in beiden Bereichen nach dem Jahreswechsel Abwanderungen eingesetzt hatten, wuchs die Zahl der Besucherinnen und Besucher des Vergnügungsviertels rund um die Reeperbahn in der Spitze auf bis zu 45.000 Menschen an.

Mit Fortschreiten der Nacht hat die Polizei ihre Einsatzkräfte sukzessive lageangepasst reduziert.

Eine vorläufige Bilanz zum Silvestereinsatz wird heute gegen Mittag in Form einer Pressemitteilung ergehen. Nach deren Veröffentlichung wird die Pressestelle der Polizei Hamburg unter der gewohnten Telefonnummer für Auskünfte zum Silvestereinsatz zur Verfügung stehen.

Informationen zur Alltagslage erhalten Medienvertreter weiterhin beim Lagedienst unter der bekannten Rufnummer.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell