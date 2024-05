Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mieter "bricht" in eigene Wohnung ein

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Sonntag, 26.05.2024, 14.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Schlüssel vergessen.

Am Sonntag wurde der Polizei Northeim ein ungewöhnlicher "Einbruch" gemeldet.

Ein 43-jähriger Northeimer hatte beim Verlassen seiner Wohnung seine Schlüssel vergessen. Um in seine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße zu gelangen, versuchte er gewaltsam die Hauseingangstür zu öffnen. Nachdem dies nicht gelungen war, schlug er ein Fenster zum Treppenhaus ein, um in das Haus zu gelangen. Anschließend öffnete er seine Wohnungstür mit roher Gewalt. Der Mann gab die Tat bei der Polizei zu, weshalb ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn eingeleitet wurde.

Es entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro.

