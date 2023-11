POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. November, zwischen dem Fahrer eines Linienbusses und einem Fußgänger an der Prinzenstraße sucht die Polizei Zeugen. Bei dem Vorfall erlitt der 17-jährige Fußgänger leichte Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wartete der 17-Jährige gegen 20 Uhr auf einen Linienbus an der Haltestelle ...

