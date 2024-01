Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte attackieren 20-Jährigen

Stuttgart (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwoch (17.01.2024) einen Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof bedrängt und attackiert. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 20-jährige Reisende gegen 23:40 Uhr am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes. Als sich der jungen Mann wohl ein Ticket an dem dort aufgestellten Fahrkartenautomaten kaufen wollte, sollen drei bislang unbekannte Männer auf ihn zugekommen sein und ihn angesprochen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache bedrängten die Unbekannten den 20-Jährigen anschließend offenbar und attackierten ihn wohl auch körperlich. Der Geschädigte soll daraufhin in den Warteraum des Hauptbahnhofes geflüchtet sein und von dort die Polizei gerufen haben. Die Täter, bei welchen es sich um drei große Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln soll, flüchteten noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in bislang unbekannte Richtung. Einer der Unbekannten hatte offenbar schulterlanges, braunes Haar. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

