POL-RE: Haltern am See/Dorsten: Autofahrer fällt negativ auf

Recklinghausen (ots)

Zeugen sind heute Mittag (gegen 13.10 Uhr) im Bereich Weseler Straße/Lembecker Straße an der Stadtgrenze Dorsten/Haltern auf ein Auto aufmerksam geworden. Dem Fahrer schien es nicht gut zu gehen, weshalb die Zeugen helfen wollten. Der junge Mann auf dem Fahrersitz reagierte daraufhin aggressiv und fuhr in Richtung Haltern am See davon - in Schlangenlinien. Im Bereich Holtwicker Straße/Annabergstraße hielt er schließlich an und wollte zu Fuß flüchten, woraufhin er von Polizeibeamten gestoppt werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer auf seinem Weg mindestens einen Unfall gebaut. Meldungen über Verletzte liegen nicht vor. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss, das Auto war nach ersten Informationen gestohlen und der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 25-Jährige aus Münster wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Die Meldung beruht auf ersten Erkenntnissen!!!

