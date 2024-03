Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann nach Belästigung im Bus gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der am Donnerstag gegen 15:45 Uhr eine 17-Jährige aus Herten belästigt haben soll. Beide Personen befanden sich im Bus (SB27) auf der Ewaldstraße. Der Unbekannte suchte Blickkontakt zu der Jugendlichen und griff sich dann in seinen Genitalbereich. Die 17-Jährige stieg im Bereich der Ewaldstraße/ Sedanstraße aus dem Bus aus und suchte sich in einem dortigen Bekleidungsgeschäft Hilfe. Der Mann verließ den Bus ebenfalls an der Haltestelle und ging in unbekannte Richtung davon. Beschrieben werden kann er wie folgt: männlich-1,90m-normale/schlaksige Statur-mandelförmige Augen-kurze braune Haare-Umhängetasche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell