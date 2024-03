Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag gegen 09:55 Uhr nahmen die Kollegen und Kolleginnen der Polizeiwache Marl einen 19-Jährigen aus Haltern am See fest. Zuvor habe der 19-Jährige gemeinsam mit einem gleichaltrigen Verdächtigen aus Marl versucht, Kupferkabel aus einem leerstehenden Schulgebäude an der Kampstraße zu entwenden. Ein aufmerksamer 38-Jähriger Zeuge aus Dinslaken bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Kolleginnen und Kollegen konnten die beiden 19-Jährigen angetroffen und weitere verdächtige Gegenstände (Säge, Handschuhe) aufgefunden werden. Weiterhin konnte eine durchtrennte Kupferleitung festgestellt werden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden mit zur Polizeiwache Marl genommen. Eine Strafanzeige wurde geschrieben. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

