Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Traktor ausgebrannt

Polizei sucht Hinweise (10.01.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr ist ein Unbekannter mit einem Traktor auf der Hirschhaldestraße in Richtung Sunthausen unterwegs gewesen. An einer Wegekreuzung in Richtung Sunthauser See kam der Fahrer nach links von der Straße ab und überfuhr zwei Straßenschilder. Wenige Meter weiter blieb der Traktor stehen und geriet in Brand, der Fahrer flüchtete. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war die Arbeitsmaschine, ein Fendt der Dreierreihe, völlig ausgebrannt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 60.000 Euro. Da es weder zum Traktor, der ohne Kennzeichen unterwegs war, noch zum Fahrer oder Besitzer Hinweise gibt, sucht die Polizei Zeugen, die Licht in das Dunkel bringen können. Sie erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

