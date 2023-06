Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneut acht Geflüchtete an der Zschopauer Straße in Chemnitz festgestellt

Chemnitz (ots)

In den letzten Tagen kam es aufgrund von Bürgerhinweisen zu Feststellungen von Einschleusungssachverhalten im Bereich der Zschopauer Straße und der B 174 in Chemnitz. Einsatzkräfte von der Polizeidirektion Chemnitz und von der Bundespolizeiinspektion Chemnitz erhöhten daraufhin die Präsenz in diesem Bereich. Am 20. Juni 2023 um 10:00 Uhr konnte durch Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Chemnitz, von Landespolizei und Bundespolizei, beobachtet werden, wie erneut acht Personen aus einem Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen auf dem Aldi Parkplatz an der Zschopauer Straße abgesetzt wurden. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug auf der B 174 wieder in Richtung tschechische Grenze. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnte das Fahrzeug in der Ortslage Marienberg angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen tschechischen Staatsangehörigen, er wurde wegen des Straftatverdachtes, Einschleusens von Ausländern, vorläufig festgenommen und zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Bei den acht Personen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um syrische Staatsangehörige. Sie konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen und wurden zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Cämmerswalde verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell