Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: 22.10.2023 Brand in Gärtnerei

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Eine weithin sichtbare Rauchwolke und hoher Flammenschlag zeigten den Einsatzkräften der Feuerwehr Stuttgart den Weg zu einem Brand in einer ehemaligen Gärtnerei in Stuttgart-Wolfbusch.

Eine Holzhütte brannte beim Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf ein direkt angrenzendes Gewächshaus übergegriffen.

Ein benachbartes Gebäude eines Sportvereins mit Umkleide- und Lagerräume war in unmittelbarer Gefahr. Von den ersten Einsatzkräften der Feuerwache 4 aus Feuerbach und der Freiwilligen Feuerwehr Stutrgart-Weilimdorf wurde umgehend ein massiver Löschangriff von zwei Seiten mit insgesamt drei Löschrohren und zwei Drehleitern vorgenommen.

Durch dieses Vorgehen konnte der Brand rasch eingedämmt und das benachbarte Gebäude geschützt werden. Zur Wasserversorgung musste eine Schlauchleitung zur rund 500 Meter entfernten Solitudestraße verlegt werden. Da die Leitung über die Stadtbahngleise der Linie U6 verlegt werden musste, wurde die Stadtbahnlinie während den Löscharbeiten gesperrt.

Das Feuer war nach 30 Minuten gelöscht. Abschließend waren umfangreiche Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen an angrenzenden Gebäude und Gewächshäuser erforderlich. Ein Gastank in einem der Gewächshäuser wurde kontrolliert, war aber nicht in Gefahr. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren nach zwei Stunden beendet.

Die Brandursache und der Sachschaden wird durch die Polizei ermittelt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen Logistik Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: Löschzug Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell