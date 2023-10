Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: 15.10.2023: Kabelbrand führt zu erhöhten CO-Werten in Nachbargebäuden

Stuttgart (ots)

- Bewohner müssen zwischenzeitliche Gebäude verlassen

- Stromausfall in rund zehn Gebäuden

- Keine Gefahr für weitere Anwohner

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Augustenstraße alarmierten am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr die Feuerwehr. Grund der Alarmierung war Gasgeruch. Die Bewohner verhielten sich vorbildlich, indem sie das Gebäude verließen und das Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Straße abwarteten.

Durch die Messgeräte von Feuerwehr und Energieversorger konnten erhöhte CO-Werte festgestellt werden. Ursächlich war ein Kabelbrand an einem Erdkabel vor dem Gebäude. Rund zehn Gebäude mussten in der Folge stromlos geschaltet werden.

Betroffene Anwohner wurden aufgrund der niedrigen Außentemperaturen in einem Kiosk und einem angeforderten Bus der SSB AG untergebracht. Zwei ältere Person wurden durch den Rettungsdienst vorsichtshalber in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Nachdem das Gebäude belüftet und die Luftkonzentrationen in den einzelnen Wohnungen gemessen wurden, konnten die Bewohner gegen 20:45 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Aufgrund des vorübergehenden Stromausfalls waren keine Unterbringungen in angebotenen Notunterkünften notwendig.

Zur Störungsbehebung musste durch den Stromnetzbetreiber Stuttgart Netze die Straße mit einem Bagger geöffnet werden. Fortlaufende Messungen von Feuerwehr und Energieversorger ergaben, dass für weitere Anwohner keine Gefahr bestand.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 21:45 Uhr beendet.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr:

Feuerwache 2: Löschzug Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen

