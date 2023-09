POL-BO: Ein schwer verletzter Fahrradfahrer (39) nach Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots) - Bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall am Freitagnachmittag, 8. September, in Bochum wurde ein Pedelecfahrer schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 80-jähriger Pedelecfahrer aus Bochum gegen 15 Uhr auf dem Radfahrstreifen der Bergstraße in Fahrtrichtung Gudrunstraße. In Höhe der Hausnummer 89 öffnete zeitgleich ein 61-jähriger Autofahrer aus Herten die Tür seines am Fahrbahnrand ...

