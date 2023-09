POL-BO: Pedelecfahrer (80) mit Autotür kollidiert

Herne (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 82-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz mit seinem Fahrrad zu. Am 07.09.2023, gegen 11:25 Uhr befuhr ein 82-jähriger Herner mit seinem Fahrrad den Gehweg der Hordeler Straße in Richtung Reichsstraße. In Höhe der Hausnummer 36 stürzte der Herner ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Ein Zeuge verständigte ...

mehr