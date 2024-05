POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Ludwigshafener Straße - weißen BMW X5 angefahren und geflüchtet (27./29.05.2024)

Konstanz (ots) - Eine Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall am "Sternenplatz" am Mittwochmittag verletzt worden. Eine 27-jährige VW Passat-Fahrerin war auf der linken Spur in Richtung "Alte Rheinbrücke" unterwegs. Aufgrund orange zeigender Ampel bremste sie ihren Wagen bis zum Stillstand ab, was ein hinter ihr fahrender 62-Jähriger mit einem Audi Q3 zu spät ...

