Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt (29.05.2024)

Konstanz (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall am "Sternenplatz" am Mittwochmittag verletzt worden. Eine 27-jährige VW Passat-Fahrerin war auf der linken Spur in Richtung "Alte Rheinbrücke" unterwegs. Aufgrund orange zeigender Ampel bremste sie ihren Wagen bis zum Stillstand ab, was ein hinter ihr fahrender 62-Jähriger mit einem Audi Q3 zu spät erkannte und in der Folge in das Heck des VWs prallte. Durch den Aufprall erlitt die 27-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, die Frau begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell