POL-KN: (Tuttlingen) E-Scooter-Fahrer betrunken und ohne Versicherungsschutz unterwegs (29.05.2024)

Konstanz (ots) - Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr befand sich eine 35-jährige Frau zum Schwimmen am Seeuferweg zwischen dem Yachthafen Seestraße und der Schmugglerbucht. Während des Schwimmens wurde sie zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Frau signalisierte klar, kein Interesse an einem Gespräch zu haben. Als die Geschädigte kurze Zeit später aus ...

mehr