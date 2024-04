Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Schwerer Verkehrsunfall auf Gemeindeverbindungsweg

vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit trafen sich zwei Fahrzeuge auf einer Nebenstraße zwischen Bonladen und Berkheim

Ulm (ots)

Ein 39jähriger VW-Fahrer war am Samstag, gegen 12:30 Uhr, auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Unteropfingen und der L260 unterwegs. An einer Kreuzung mit einem landwirtschaftlichen Weg prallt ein BMW frontal gegen die rechte Seite des VW. Durch den Aufprall überschlägt sich der VW. Der BMW dreht sich einmal um die Achse und prallt mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen war der 42jährige BMW-Lenker zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet. Beide Fahrzeuglenker verletzten sich schwer und mussten durch den Rettungsdienst in die umliegenden Kliniken verbracht werden. Die genaue Unfallursache konnte nicht geklärt werden, weshalb ein Unfallsachverständiger zur Unfallstelle angefordert wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 45.000 Euro. Der BMW und der VW wurden bis zur Klärung der Umstände sichergestellt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst in Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell