Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

Ein Verletzter und einen Sachschaden von ca. 25.000 Euro fordert ein Unfall bei Berkheim

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 19:25 Uhr, fuhr ein 25jähriger Opel-Fahrer auf der L260 von Bonlanden in Richtung Berkheim. Auf halber Strecke wollte der Opel-Fahrer nach links in einen Gemeindeverbindungsweg einbiegen. Hierbei setzte er seinen Blinker links. Die nachfolgende 20jährige BMW-Lenkerin übersieht aus Unachtsamkeit den langsam werden Opel und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden unfallbeteiligen Fahrzeugen wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell