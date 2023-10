Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231019-1-pdnms Feuer in leerstehender Gaststätte in Waabs

Waabs ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 03.05 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer leerstehenden Gaststätte in der Straße Neuschlag in Waabs, verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 03.05 Uhr den Brand in der Gaststätte, er war sich sicher, dass dieses Gebäude leerstehend ist und es niemand mehr bewohnt.

Mehrere Umlandfeuerwehren erschienen am Brandort, das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt, die Kriminalpolizei Eckernförde übernimmt am heutigen Morgen die Brandermittlungen.

