Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Alkoholfahrt gestoppt

41jähriger mit weit über einem Promille hinter dem Steuer

Ulm (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Biberach kontrollierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr einen MG. Der war in auffälliger Fahrweise zwischen Füramoos und Eberhardzell unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 41jährigen MG-Fahrers fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Wert von weit über einem Promille. Dem Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr leiteten die Polizeibeamten ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell