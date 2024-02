Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240227.3 Heiligenstedtenerkamp: Motorrad entwendet

Heiligenstedtenerkamp (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter in Heiligenstedtenerkamp ein an der Straße abgestelltes Motorrad entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Zweirades geben können.

Am Samstag parkte der Geschädigte seine Kawasaki, Typ ZRX 1100, in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 30. Als er am Montag gegen 13.00 Uhr zu dem Ort zurückkehrte, war das Fahrzeug weg. Zuletzt trug das Bike das Kennzeichen IZ-M 171. Der Wert des Zweirades dürfte bei etwa 3.300 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

