Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Werries (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen wurde als Radfahrende am Samstag, 17. Juli, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Das Kind war gegen 12.30 Uhr mit dem Fahrrad auf der Eichenstraße, zwischen Julienweg und Lindenstraße, in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Julienweg passierte sie einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Die Fahrzeuginsassin öffnete die Fahrertür und erfasste damit das Rad der 13-Jährigen, welche in der Folge zu Boden fiel. Die Frau fragte die 13-Jährige, ob alles in Ordnung sei, was diese auch bejahte. Zuhause stelle sie dann aber doch ein Schaden an ihrem Rad fest, ferner hatte sie sich bei dem Unfall leicht verletzt. Die Mutter wollte gegebenenfalls selbstständig mit ihrer Tochter einen Arzt aufsuchen. An dem Fahrrad der 13-Jährigen entstand geringer Sachschaden. (rs)

