Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde ein schwarzer VW Passat an der Marinestraße beschädigt. Die Fahrzeugnutzerin hatte ihr Firmenfahrzeug am Freitag, 16. Juni, gegen 20.30 Uhr in einer Parkbox abgestellt. Am Samstag, 17. Juni, gegen 07.30 Uhr, stellte sie einen Schaden an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Erkenntnisse zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell