Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Raubdelikt auf Schreibwarengeschäft gesucht

Hamm-Westtünnen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag, 17. Juni, eine Angestellte eines Schreibwarengeschäfts auf der Von-Thünen-Straße beraubt. Der Täter betrat gegen 11.45 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Das Geld ließ er sich in eine mitgeführte, weiße Plastiktüte mit rosafarbenem Aufdruck packen. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft und flüchtete in Richtung Osten. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hatte kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer Bermudahose. Er trug eine graublaue Kappe und einen weißen Mundschutz. Der Täter wird von der Angestellten als sportlich und gepflegt gekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

