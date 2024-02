POL-IZ: 240227.2 Hedwigenkoog: Illegale Müllentsorgung

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter eine Frau in einer Kneipe in Itzhoe zunächst Fahrzeugschlüssel gestohlen und im Anschluss den dazugehörigen Wagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Freitag begab sich die Geschädigte auf eine Feier in einer Sportwettenbar, ihren Mercedes stellte sie im Vorwege auf einem Parkplatz in der Feldschmiede ab. Um 03.00 Uhr bemerkte die Dame, dass ihr ...

mehr